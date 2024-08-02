У российских госкомпаний из-за санкций начались проблемы с выплатой зарплат за рубежом

Российские государственные учреждения и госкомпании испытывают проблемы с выплатой зарплат сотрудникам за рубежом из-за санкций в отношении отечественной банковской системы.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, пишет российское издание The Moskow Times.

По словам собеседников "Коммерсанта", сложности коснулись диппредставительств, торгпредств, представительств российских госорганов при международных организациях, а также иностранных филиалов и офисов государственных корпораций.

Из-за невозможности провести платежи через банковскую систему проблему приходится решать с помощью чемоданов наличной валюты.

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"Кэш" в валютах "недружественных" стран используется не только для зарплат, но и для покрытия текущих расходов, говорят источники "Коммерсанта".

Напомним:

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

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Таким образом Россия стремится легализовать криптовалюту, поскольку компании испытывают все больше трудностей в осуществлении международных платежей из-за угрозы вторичных санкций.

Экономическая правда