Доллар вырастет: НБУ показал, как изменится курс валют после выходных
Пятница, 2 августа 2024, 16:31 -
Официальный курс доллара продолжит увеличиваться - иностранная валюта прибавит в цене 9 копеек в понедельник.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 5 августа.
В стороне не осталось и евро. Регулятор добавил к курсу валюты 24 копейки.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,22 грн (41,13 грн по состоянию на 2 августа);
- 1 евро - 44,64 грн (44,40 грн по состоянию на 2 августа).
Напомним:
По состоянию на 2 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 14 копеек, евро - оставил на прежнем уровне.
Экономическая правда.
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