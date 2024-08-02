Минздрав: будет проведен новый тендер по восстановлению "Охматдета"
Тендер на восстановление больницы "Охматдет" отменят. Зато Минздрав анонсировал новый конкурс через Prozorro.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"По новому тендеру: я хочу, чтобы он объявился как можно скорее, поэтому на следующей неделе мы создадим наблюдательно-ревизионный совет, который утвердит критерии для участников тендера", — заявил он.
В наблюдательный совет войдут представители Минздрава, администрации "Охматдета" и шесть благотворителей, которые пожертвовали наибольшую сумму на восстановление.
Средства, которые были собраны на БФ "Охматдет", будут перечислены на казначейский счет больницы. На благотворительный счет непосредственно учреждения "Охматдет" поступило 312 млн грн, на благотворительный фонд "Охматдета" - 378 млн грн, 320 млн грн собрали через платформу United24, еще 100 млн грн выделило правительство из резервного фонда.
Новость дополняется...