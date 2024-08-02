Одесский припортовый завод готовится возобновить полноценную работу - Forbes

Одесский припортовый завод (ОПЗ) уже в августе впервые с 2021 года готовится возобновить полноценную работу.

Об этом сообщил Forbes Ukraine собеседник в правительстве.

Издание пишет, что ОПЗ мог возобновить работу раньше, но мешали не только высокие цены на газ, которые составляют до 90% себестоимости карбамида, но и импорт дешевых удобрений из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

Однако существуют и риски запуска. ОПЗ всегда был ориентирован на экспорт, отправляя 85% продукции за рубеж.

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В Украине отсутствуют достаточные логистические мощности, а в случае возобновления производства карбамид негде будет складировать.

Кроме того, есть значительный риск безопасности: расположение завода недалеко от Одессы означает, что удар российской ракеты по складу может вызвать техногенную катастрофу. Защитить завод от этого невозможно.

Справка. ОПЗ - крупнейший государственный химзавод, который производил аммиак, карбамид и жидкий азот. В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. После февраля 2022 года, из-за угрозы ракетных ударов, прекратил морскую перевалку аммиака. С тех пор ОПЗ занимается непрофильной деятельностью. Реклама:

Экономическая правда.