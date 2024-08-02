Украина выплатила 200 миллионов долларов владельцам ВВП-варрантов

Министерство финансов Украины 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов 200,6 млн долл.

Об этом Минфин сообщил в ответ на запрос ЭП.

Платеж по ВВП-варрантам состоит из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн долл, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 млн долл за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была оплатить владельцам варрантов в 2023 году).

"Отметим, что около 20% от суммы 70,5 миллиона долларов США будет возвращено Украине как одному из крупнейших владельцев данных инструментов", - отметили в Минфине.

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Там добавляют, что осуществление платежа за согласие изменения условий выпуска варрантов (на сумму 130,1 млн долл) позволит Украине выкупить ВВП-варранты по их номинальной стоимости в последующие 3 года.

"Согласно достигнутым принципиальным договоренностям с владельцами еврооблигаций, Украина обязуется обеспечить справедливое и равноправное отношение к владельцам ВВП-варрантов во время любых будущих операций по управлению государственным долгом, а также придерживаться целей, заложенных в анализе долговой устойчивости МВФ", - добавили в Минфине.

Отметим, что ВВП-варранты - это инструмент, который Украина выпустила по итогам переговоров о реструктуризации долга в 2015 году.

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Размер выплат по ВВП-варрантам зависит от роста украинской экономики в базовом году: чем больше темп роста - тем больше выплата. Выплата, которая состоится в 2025 году будет касаться базового 2023 года. Тогда украинская экономика выросла на 5,3% - прежде всего из-за низкой базы сравнения с 2022 годом полномасштабного вторжения.

В условиях восстановления экономики темпы роста ВВП Украины могут превышать 4-5% в год, что автоматически существенно увеличит размеры выплат по ВВП-варрантам. Такие выплаты Украине придется осуществлять до 2041 года.

Накануне Украина достигла принципиального согласия со своими кредиторами о проведении еще одной реструктуризации еврооблигаций. В то же время на проведение всех необходимых процедур для завершения реструктуризации необходимо время.

Платеж по одному из выпусков еврооблигаций Украина должна была осуществить 1 августа. В дальнейшем, у правительства есть грейс-период до 10 августа, в течение которого еще можно осуществить такой платеж. Иначе будет считаться, что Украина потерпела технический дефолт.

Подробнее о реструктуризации долга читайте в публикации: Дефолта не будет. Как Украина договорилась уменьшить долг на четверть

Подробнее о ВВП-варранты можете прочитать в публикации: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?