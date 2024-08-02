В 2024-2025 годах из Украины выедет еще 700 тысяч человек — НБУ

В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно).

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Это предположение ухудшено по сравнению с апрельским инфляционным отчетом в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усиливает риски для отопительного сезона.

Как говорится в сообщении, кроме бытовых сложностей, частые отключения негативно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

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Кроме того, миграцию обусловит медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности.

Ожидается, что чистое возвращение мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за рубежом адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут более сложными, чем предполагалось ранее.

"Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, потому что согласно с опросами значительная их часть не имеет куда возвращаться из-за значительных разрушений", - говорится в отчете.

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Напомним:

По данным НБУ в прошлом году отток мигрантов за границу составил 200 тысяч человек.