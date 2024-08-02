Нацбанк изменил курс гривны: доллар подорожал, евро - почти не изменился
Пятница, 2 августа 2024, 11:29 -
По состоянию на 2 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 14 копеек, евро - оставил на прежнем уровне.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,139 грн, евро - 44,4013 грн (на 1 августа доллар - 41,00 грн, евро - 44,40 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,46 - 41,59 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,86 - 45,05 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,00 - 41,5 грн (курс на 1 августа - 40,90 - 41,38 грн);
- Евро - 44,40 - 44,99 грн (курс на 1 августа - 44,30 - 44,95 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк - 40,9 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
Экономическая правда.
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