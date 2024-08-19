Налоговая предупреждает о распространении фишинговых писем якобы от ее имени

Государственная налоговая служба сообщила о массовом распространении якобы от ее имени электронных писем с вредоносным содержимым.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение последних дней зафиксировано массовое распространение электронных писем, якобы от имени Государственной налоговой службы Украины, содержащих ссылки для загрузки файла. В случае перехода по прикрепленной ссылке, на компьютер будет загружен файл, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы, что создаст технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональным компьютерам", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что отправка таких сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной налоговой службе Украины.

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ГНС просит плательщиков обращать особое внимание на адрес электронной почты отправителя письма и проверять его достоверность.

Официальным зарегистрированным доменом ГНС, напомнили в ведомстве, является "tax.gov.ua".

Напомним:

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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала кибератаки с помощью электронных писем с тематикой военнопленных из Курской области РФ.

Экономическая правда.