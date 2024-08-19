Инициативы правительства могут заблокировать экспорт агропродукции - бизнес-ассоциация

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выражает серьезную обеспокоенность относительно новых инициатив правительства, которые могут угрожать стабильному функционированию аграрного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба EBA.

Так, речь идет о проекте постановления Кабинета Министров, который меняет порядок регистрации налоговых накладных, и проект приказа Министерства финансов.

По мнению экспертов, нововведения создают значительные риски для нормального функционирования аграрной отрасли. Основная проблема заключается в том, что изменения усложняют администрирование налога на добавленную стоимость (НДС), особенно по регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки на экспортные операции.

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Пункты, которые вызывают беспокойство бизнеса:

Усложнение процесса регистрации: Предприятия, выполняющие условие по возврату экспортной выручки в размере не менее 80%, будут вынуждены регистрировать налоговые накладные и расчеты корректировки в общем порядке. Это требует дополнительного времени и ресурсов. Проблемы с проверками: Для крупных предприятий проверки на безусловную регистрацию налоговых накладных могут быть негативными из-за невыполнения мелких условий, таких как несвоевременная подача отчетности или наличие незначительного налогового долга. Риски из-за контрагентов: Формула для расчета общего объема операций по вывозу за пределы Украины учитывает сумму приобретения у рискового контрагента.

Бизнес опасается, что такие нововведения фактически переведут экспорт аграрной продукции на ручное управление из-за возможной блокировки налоговых накладных и расчетов корректировки.

Все из-за того, что отсутствует какая-либо ответственность должностных лиц ГНС за вынесение ошибочных или заведомо неправомерных решений о признании рисковости предприятий или операций, что привело к потерям предприятия-экспортера вследствие блокировки налоговых накладных и расчетов корректировки.

Возможные последствия для экономики:

Представители бизнеса предостерегают, что блокировка налоговых накладных в предложенном механизме может означать блокирование экспорта на неопределенное время в связи с последовательными запросами всех возможных первичных документов и оставление статуса рискованности в течение длительного срока.

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По мнению ассоциации, нововведения могут повысить риски значительных потерь, в частности:

Усложнение администрирования НДС для экспортных операций.

Задержки в разблокировании налоговых накладных могут привести к срыву контрактов, дополнительным расходам и порче товаров.

Процедуры обжалования решений могут затянуться, что приведет к потере экономического смысла операций и необходимости регистрации новых накладных.

Также, это может привести к коллапсу всей системы морских портов Украины и существенно уменьшить поступление валютной выручки.

Предложения от бизнеса:

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает исключить из механизма блокировки налоговых накладных экспортеров с положительной историей и тех, кто не совершал злоупотреблений с невозвратом валютной выручки. Ассоциация предлагает два аспекта:

Безусловная регистрация налоговых накладных для добропорядочных экспортеров, которые выполняют условие о возврате не менее 80% валютной выручки в установленные сроки. Безусловная регистрация для всех остальных экспортеров при наличии положительной налоговой истории, без проверок на соответствие рискованности операций и плательщика.

Справка. Налоговая накладная - это ключевой электронный документ для плательщиков НДС, необходимый для получения налогового кредита. Согласно новым правилам, регистрация таких накладных может стать значительно сложнее, что в свою очередь создаст дополнительные препятствия для предприятий, которые занимаются экспортом аграрной продукции.

Экономическая правда.