Во вторник графики отключения света будут действовать 8 часов

Во вторник 20 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

А с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы - без ограничений.

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Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Экономическая правда.

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