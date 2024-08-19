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В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов

Понедельник, 19 августа 2024, 14:19 - Алексей Артемчук

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, на землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Решением сегодняшней сессии мы продлили освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.

"Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", - говорится в сообщении.

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Напомним:

На сессии городского совета Харькова приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы.

Харков налоги
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