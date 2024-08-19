Беспрецедентная DDOS-атака на monobank прекратилась

19 августа в два часа ночи прекратилась беспрецедентная DDOS-атака на monobank.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - сообщил он.

Напомним:

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Беспрецедентная DDOS-атака на monobank продолжалась три дня. В банк поступило более 5,5 миллиардов запросов. На кибератаку обратил внимание Amazon Web Services.

Атака началась в пятницу 16 августа.

На третий день кибератаки, по словам Гороховского, помощь в отражении предложили украинские спецслужбы.

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"К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - отметил соучредитель monobank.

Экономическая правда