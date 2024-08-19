Беспрецедентная DDOS-атака на monobank прекратилась
19 августа в два часа ночи прекратилась беспрецедентная DDOS-атака на monobank.
Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - сообщил он.
Напомним:
Беспрецедентная DDOS-атака на monobank продолжалась три дня. В банк поступило более 5,5 миллиардов запросов. На кибератаку обратил внимание Amazon Web Services.
Атака началась в пятницу 16 августа.
На третий день кибератаки, по словам Гороховского, помощь в отражении предложили украинские спецслужбы.
"К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - отметил соучредитель monobank.
Экономическая правда