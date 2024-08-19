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В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США: что выбирают

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (44%) - машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили охватили 37%.

Гибридные - 7%.

Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

TESLA Model 3 - 418 ед; TESLA Model Y - 401 ед; FORD Escape - 280 ед; VOLKSWAGEN Passat - 248 ед; JEEP Cherokee - 245 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.

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Напомним:

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года.

Экономическая правда