Понедельник, 19 августа 2024, 09:36 -
В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США: что выбирают
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.
- Наибольшая доля из этого количества (44%) - машины с бензиновыми двигателями.
- Электромобили охватили 37%.
- Гибридные - 7%.
- Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- TESLA Model 3 - 418 ед;
- TESLA Model Y - 401 ед;
- FORD Escape - 280 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 248 ед;
- JEEP Cherokee - 245 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.
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Напомним:
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года.
Экономическая правда
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