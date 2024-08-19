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Понедельник, 19 августа 2024, 09:36 - Виктор Волокита
 

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В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США: что выбирают 

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает "Укравтопром". 

Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.

  • Наибольшая доля из этого количества (44%) - машины с бензиновыми двигателями.
  • Электромобили охватили 37%.
  • Гибридные - 7%.
  • Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. TESLA Model 3 - 418 ед;
  2. TESLA Model Y - 401 ед;
  3. FORD Escape - 280 ед;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 248 ед;
  5. JEEP Cherokee - 245 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.

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Напомним: 

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года.

Экономическая правда

авто США
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