Украинский бизнес резко замедлил темпы восстановления - опрос

Украинские предприятия на фоне проблем с электричеством в июле 2024 года ухудшили полугодовые ожидания и резко замедлили темпы восстановления.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с перебоями в электроснабжении негативно повлияла на шестимесячные ожидания (финансово-экономической ситуации на предприятии - ИФ-У): мы видим резкое падение - в июне показатель равнялся 0,55, а в июле он снизился до 0,22", - приводятся в отчете слова исполнительного директора ИЭИ Оксаны Кузякив.

Согласно представленному графику ИЭИ, последний раз этот показатель ожиданий был ниже в январе 2023 года.

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"Также почти вдвое сократилась доля предприятий, работающих на полную мощность. Это один из сигналов, что задерживается восстановление в краткосрочной перспективе. Единственное, что практически не изменилось, - это доля предприятий, которые не работают", - добавила Кузякив.

Уточняется, что доля предприятий с загруженностью 100% в июле упала с 20% до 11%, а 75-99% - с 37% до 34%.

Отмечается, что индекс восстановления деловой активности (баланс между оценками лучше / хуже год к году) уменьшился втрое - с 0,37 до 0,13. В частности, доля предприятий, указавших, что их деловая активность выше прошлогодней, в июле этого года упала до 28,2% с 50,7% в июне, а указавших на ухудшение активности, выросла до 15,3% с 13,3%, хуже всего дела обстоят у микропредприятий.

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В июле основным препятствием для деятельности бизнеса оставались перебои с электроснабжением - 78% против 65% месяцем ранее. Такой показатель соответствует ноябрю 2022 года, когда украинский бизнес впервые столкнулся с такими жесткими перебоями в энергоснабжении после российских атак, и фиксировал их до марта 2023 года.

Кроме того, в июле среди препятствий выросла опасность для работы - до 58% с 54% в июне и нехватка рабочей силы - до 47% с 42%.

"В тройке лидеров у нас снова нехватка рабочей силы вследствие призыва и выезда сотрудников. Это препятствие сменилось местами с ростом цен на сырье, материалы и товары. Ранее мы наблюдали, что проблемы на рынке труда меньше беспокоят предприятия, но они все еще остаются актуальными: сейчас фактически каждый второй бизнес говорит о нехватке рабочей силы", - отметил эксперт ИЭД Евгений Ангел.

Согласно исследованию, доля тех, кто испытывает трудности с поиском работников, выросла с 34,6% до 50,8%, неквалифицированных - с 28,7% до 37,8%.

В июле существенно выросла доля тех, кто ожидает роста цен в ближайшие три месяца, - с 21,8% до 38,6%, хотя этот фактор и опустился в рейтинге проблем с 3-го на 4-е место, которое разделил с уменьшением спроса на продукцию и услуги.

В то же время отмечается, что темпы сокращения оптимизма в краткосрочной перспективе приостановились, а долгосрочные планы бизнеса даже несколько улучшились: доля предприятий, которые планируют расширить деятельность, увеличились с 13,3% до 15,3%.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД в июле приняли участие 483 украинских промышленных предприятия, расположенных в 21 из 27 областей Украины.