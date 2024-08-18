Впервые с 29 июля энергетики будут применять ограничения электроэнергии для потребителей

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа планируют применять с 17:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают в пресс-службе, одну очередь почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа будут применять вечером, с 17:00 до 21:00. В другие часы ограничений не прогнозируют.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.

Напомним:

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Украина с 19 августа может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

Экономическая правда