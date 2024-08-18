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Южнокорейские производители ИИ-чипов Rebellions и Sapeon договорились о слиянии

Воскресенье, 18 августа 2024, 16:31 - Владимир Туник-Фриз

Южнокорейские производители чипов искусственного интеллекта Rebellions Inc и Sapeon Korea Inc подписали окончательное соглашение о слиянии.

Об этом сообщает Reuters.

Они объявили о переговорах о слиянии в июне.

Сделка является попыткой южнокорейских компаний бросить вызов мировым лидерам по производству чипов искусственного интеллекта, таким как Nvidia.

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Акционерами Sapeon являются крупнейшая телекоммуникационная компания Южной Кореи SK Telecom и второй по величине в мире производитель микросхем памяти SK Hynix.

В июле Rebellions получила инвестиции в размере 15 млн долл от Wa'ed Ventures, венчурного подразделения Saudi Aramcoа. В Rebellions заявили, что это увеличило общий объем финансирования до более чем 225 млн долл.

Экономическая правда

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Южная Корея технології
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