Все разделы
Укр / Рус

В Киеве из-за жары запретили движение крупногабаритных грузовиков

Воскресенье, 18 августа 2024, 14:25 - Владимир Туник-Фриз

18 августа в Киеве ограничили движение габаритного транспорта из-за жары. О снятии ограничений сообщат отдельно.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как отмечается в сообщении, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Водители могут оставить крупногабаритный транспорт на площадках для временной стоянки, в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Реклама:

О снятии ограничений Патрульная полиция Киева сообщит отдельно в своем Telegram-канале.

Напомним:

В Украине начинается вторая волна жары, которая может продлиться до 25 августа.

Реклама:

Экономическая правда

Киев транспорт
Реклама:
Материалы по теме
В киевских бизнес-центрах снизилась стоимость аренды  16 августа 2024, 12:29
Метрополитен заключил с "Автострадой" договор на строительство метро на Виноградарь за 13,8 млрд 15 августа 2024, 16:30
Плюс 50% за год. Почему рынок аренды квартир в Киеве полетел вверх 14 августа 2024, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте