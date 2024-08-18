В Киеве из-за жары запретили движение крупногабаритных грузовиков

18 августа в Киеве ограничили движение габаритного транспорта из-за жары. О снятии ограничений сообщат отдельно.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как отмечается в сообщении, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Водители могут оставить крупногабаритный транспорт на площадках для временной стоянки, в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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О снятии ограничений Патрульная полиция Киева сообщит отдельно в своем Telegram-канале.

Напомним:

В Украине начинается вторая волна жары, которая может продлиться до 25 августа.

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Экономическая правда