В Киеве из-за жары запретили движение крупногабаритных грузовиков
18 августа в Киеве ограничили движение габаритного транспорта из-за жары. О снятии ограничений сообщат отдельно.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Как отмечается в сообщении, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Водители могут оставить крупногабаритный транспорт на площадках для временной стоянки, в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
О снятии ограничений Патрульная полиция Киева сообщит отдельно в своем Telegram-канале.
Напомним:
В Украине начинается вторая волна жары, которая может продлиться до 25 августа.
Экономическая правда