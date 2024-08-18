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X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре

Воскресенье, 18 августа 2024, 11:07 - Владимир Туник-Фриз

Медиаплатформа X (бывшая Twitter) заявила в субботу, что немедленно закрывает свою деятельность в Бразилии из-за того, что она назвала "цензурными приказами" бразильского судьи Александра де Мораеса.

Об этом говорится в заявлении соцсети.

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Соцсеть утверждает, что Мораес тайно угрожал одному из юридических представителей компании в Бразилии арестом, если она не выполнит законные приказы об удалении определенного контента с ее платформы. X опубликовал фотографии документа, якобы подписанного Мораесом, в котором говорится о ежедневном штрафе в размере 20 000 реалов (3 653 долл) и постановление об аресте представителя X Рэйчел Новой Консейкао, если платформа не будет полностью подчиняться приказам Мораеса.

"Решение закрыть офис 𝕏 в Бразилии было трудным, но, если бы мы согласились на (незаконную) тайную цензуру и требования передачи частной информации Александра, мы не могли бы объяснить свои действия, не стесняясь", - заявил владелец платформы X Илон Маск.

При этом, X остается доступным для жителей Бразилии.

Как отмечают в Reuters, в начале этого года Мораес начал расследование против миллиардера после того, как Маск заявил, что восстановит аккаунты на X, которые судья приказал заблокировать. Маск назвал решение Мораеса по X "неконституционными".

После возражений Маска представители X изменили курс и заявили Верховному суду Бразилии, что гигант социальных сетей выполнит решение суда.

В апреле юристы, представляющие X в Бразилии, заявили Верховному суду, что "операционные ошибки" позволили пользователям, которые были заблокированы, продолжать активность на платформе социальных сетей после того, как Мораес попросил X объяснить, почему она якобы не полностью выполнила его решение.

Экономическая правда

Twitter Маск Бразилия компании соцсети
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