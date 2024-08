X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре

Медиаплатформа X (бывшая Twitter) заявила в субботу, что немедленно закрывает свою деятельность в Бразилии из-за того, что она назвала "цензурными приказами" бразильского судьи Александра де Мораеса.

Об этом говорится в заявлении соцсети.

Соцсеть утверждает, что Мораес тайно угрожал одному из юридических представителей компании в Бразилии арестом, если она не выполнит законные приказы об удалении определенного контента с ее платформы. X опубликовал фотографии документа, якобы подписанного Мораесом, в котором говорится о ежедневном штрафе в размере 20 000 реалов (3 653 долл) и постановление об аресте представителя X Рэйчел Новой Консейкао, если платформа не будет полностью подчиняться приказам Мораеса.

"Решение закрыть офис 𝕏 в Бразилии было трудным, но, если бы мы согласились на (незаконную) тайную цензуру и требования передачи частной информации Александра, мы не могли бы объяснить свои действия, не стесняясь", - заявил владелец платформы X Илон Маск.

