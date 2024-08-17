На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
Суббота, 17 августа 2024, 14:15 -
По состоянию на 16 августа 2024 года на выплаты пенсий Пенсионным фондом направлено 44,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
В частности:
- На пенсионные выплаты направлено 44,2 млрд грн, в том числе через АО "Укрпочта" - 8,2 млрд грн, через уполномоченные банки - 36 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот - 1336 млн грн;
- страховых выплат - 2043,3 млн грн, в том числе на оплату больничных - 888,1 млн грн.
- Как сообщают, в августе предоставлено 563 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.
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