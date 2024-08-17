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На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда

Суббота, 17 августа 2024, 14:15 - Владимир Туник-Фриз

По состоянию на 16 августа 2024 года на выплаты пенсий Пенсионным фондом направлено 44,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В частности:

  • На пенсионные выплаты направлено 44,2 млрд грн, в том числе через АО "Укрпочта" - 8,2 млрд грн, через уполномоченные банки - 36 млрд грн;
  • на выплату жилищных субсидий и льгот - 1336 млн грн;
  • страховых выплат - 2043,3 млн грн, в том числе на оплату больничных - 888,1 млн грн.
  • Как сообщают, в августе предоставлено 563 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

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