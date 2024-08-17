Суд признал незаконными договора по ремонту остановок в Полтаве: АМКУ не замечал сговор 3 года

Фото: Полтавщина

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным соглашение между управлением ЖКХ исполкома Полтавского горсовета и ООО "Строительная компания "Виват Групп" о ремонте остановок общественного транспорта и взыскал с фирмы 1,6 млн грн.

Об этом идет речь в решении суда от 13 августа.

В 2020 году управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета через Прозорро заказало "Виват Груп" капитальный ремонт 10 остановок общественного транспорта за 1,99 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Агро Спец Строй", предложившее 2,03 млн грн.

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В 2021 году стороны снизили соглашение до 1,6 млн грн. В дальнейшем "Виват Групп" получило от заказчика всю сумму.

Только в 2023 году Антимонопольный комитет Украины заметил сговор на тендере. АМКУ выяснил, что "Виват Групп" и "Агро Спец Строй" нарушили закон о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касавшихся искажения результатов торгов.

Антимонопольщики установили, что оба предприятия пользовались одним IP-адресом для подачи тендерных предложений и налоговой отчетности и входа в электронные банковские кабинеты. Также "Виват Групп" и "Агро Спец Строй" представили идентичные расчеты договорной цены.

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В результате суд признал недействительным соглашение между управлением ЖКХ "Виват Групп" и взыскал с подрядчика 1,6 млн грн.

Ранее в июне этого года суд признал недействительными еще два договора о ремонте 18 остановок общественного транспорта, заключенных между "Виват Групп" и управлением ЖКХ в том же 2020 году.

По обоим соглашениям подрядчик выполнил работы лишь частично, а всего от управления исполкома горсовета в течение следующих полутора лет получил 1,86 млн грн. То есть вместе по трем сделкам - более 3,2 млн грн.

По данным YouControl, столичное ООО "БК "Виват Груп" и полтавское "Агро Спец Строй" принадлежат Олегу Ляшенко. Из-за нарушений при закупках на эти два предприятия были наложены штрафные санкции Антимонопольного комитета Украины.

Экономическая правда