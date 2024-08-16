На Уолл-Стрит зафиксировали лучшую неделю в 2024 году

Инвесторы развеяли опасения относительно замедления экономики США и вывели основные индексы Уолл-стрит на курс к лучшим недельным показателям этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Данные по потребительским и производственным ценам в США на этой неделе показали, что инфляция замедляется такими темпами, которые позволят Федеральной резервной системе США начать цикл смягчения монетарной политики по снижению ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце.

Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали наибольший недельный процентный прирост с октября, а индекс Доу продемонстрировал лучший недельный показатель с декабря.

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В 11:31 по восточноевропейскому времени индекс Dow Jones Industrial Average упал на 4,90 пункта, или 0,01%, до 40 558,16, индекс S&P 500 потерял 4,03 пункта, или 0,06%, до 5 539,67, а индекс Nasdaq Composite снизился на 22,52 пункта, или 0,13%, до 17 571,98.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих выпусков акций превышало количество падающих в соотношении 1,34 к 1, а на Нью-Йоркской фондовой бирже - в соотношении 1,06 к 1.

Индекс S&P 500 показал шесть новых 52-недельных максимумов и не зафиксировал ни одного нового минимума, тогда как индекс Nasdaq Composite зафиксировал 45 новых максимумов и 61 новый минимум.

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Экономическая правда