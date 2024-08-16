Пересекать границу стало проще: ГТСУ завершила автоматизацию всех пунктов пропуска

Государственная таможенная служба (ГТСУ) завершила внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления на всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Гостаможня завершила автоматизацию всех автомобильных пунктов пропуска.

"Это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса. Кроме того, новая система ускоряет пересечение границы для граждан", - говорится в сообщении ГТСУ.

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Переход на новую систему происходил плавно и постепенно, без остановки процесса таможенного оформления. Все пункты пропуска работали в штатном режиме.

Одной из ключевых составляющих новой системы стала ее интеграция с новой автоматизированной системой управления рисками, что позволяет эффективнее выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу.

Далее запланировано введение дополнительных составляющих, основанных на подходах и процессах стран ЕС, и позволят улучшить взаимодействие с европейскими таможенными системами.

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Цифровая трансформация остается основой перезагрузки таможенной службы Украины, приближая ее к европейским стандартам, уверяют в Гостаможне.

Экономическая правда.