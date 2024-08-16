В "Лесах Украины" будет наблюдательный совет: объявлен конкурс

Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к кандидатам на должности членов наблюдательного совета государственной компании "Леса Украины" и объявил конкурс на позиции трех независимых членов.

Об этом идет речь на сайте Министерства экономики.

"В управлении "Леса Украины" есть 6,6 млн га земель только государственного лесного фонда. Лесопользование требует профессионализма и постоянных инвестиций. А формирование независимого наблюдательного совета - это большая эффективность управления и основа построения доверия международных партнеров и потенциальных инвесторов", - отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Наблюдательный совет "Лесов Украины" будет сформирован из пяти членов: трех независимых членов и двух представителей государства.

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Согласно сообщению, кандидаты могут подавать документы до 13 сентября.

Напомним:

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим в Украине.

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