Индустриальный парк "КИТ" появится в Буче: планируют привлечь 1,7 млрд

В Украине появилось два новых индустриальных парка – парк "Сокиряне Индастри ХАБ" на территории г. Сокиряны в Черновицкой области и парк "КИТ" на территории г. Бучи Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Оба индустриальных парка создадут около 1350 рабочих мест в сфере промышленности. Теперь в Украине зарегистрировано уже 90 индустриальных парков почти во всех областях Украины", – отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Индустриальный парк "КИТ" будет специализироваться на перерабатывающей промышленности – здесь будут производить строительные изделия из пластмассы, металлические двери и окна.

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"КИТ" планирует привлечь на строительство частные и кредитные средства в объеме 1,75 млрд грн.

На территории индустриального парка "Сокиряне Индастри ХАБ" тоже будут производить строительные материалы, строительные металлические конструкции и изделия, электрическое оборудование и другую техническую продукцию.

Общий размер инвестиций индустриального парка "Сокиряне Индастри ХАБ" может составить 620 млн. грн. в период с 2024 по 2026 годы – инвесторами станут компании из ОАЭ и Германии.

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