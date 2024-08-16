Правительство хочет изменить закон о публичных закупках: что предлагает

Кабинет министров одобрил проект закона "О публичных закупках", который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным способом, в том числе для обеспечения потребностей восстановления Украины. А также на выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере публичных закупок.

Проектом, среди прочего

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определяются правила и условия проведения конкурса проектов с помощью электронной системы закупок (по результатам такого конкурса заказчик может заключить договор о закупке с использованием переговорной процедуры закупки);

предполагается внедрение использования вариантов, представляющих собой альтернативное тендерное предложение;

предусматривается возможность исправлять участнику в представленном им тендерном предложении в течение 24 часов несоответствия.

"Также предлагается определить, что Кабмин может утвердить типовой договор о закупке конкретного предмета закупки, на основе которого заказчик обязан заключить договор о закупке при осуществлении закупки такого предмета закупки", - отметил Мельничук.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о новом законе "О публичных закупках".