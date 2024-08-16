Банки США блокируют счета клиентам за попытки осуществить платеж из РФ

Американские банки блокируют счета россиян при попытке воспользоваться их услугами с территории России.

Об этом сообщает пресс-служба РБК.

Отмечается, что банки США могут заблокировать счета гражданам России при использовании их на территории России. Этот факт американские кредитные организации устанавливают по российскому IP-адресу клиента.

Было зафиксировано несколько случаев, когда американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам. Такие случаи зафиксированы последние полтора года.

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Сообщается, что старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Самев заявил, что блокировка счетов по IP-адресу является одним из проявлений overcompliance, который в основном наблюдается со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo.

В сообщении добавляют, что банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14 071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет предоставления юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, которые находятся на территории России, или лицам, которые обычно проживают в России.

Напомним:

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