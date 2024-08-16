Миллион долларов на "уклонистах": СБУ задержала двух военкомов на Киевщине

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Мужчин подозревают в организации схемы по уклонению от мобилизации и незаконном обогащении на 1 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала руководителей Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования. Их подозревают в организации схемы по уклонению от мобилизации и незаконном обогащении на 1 млн дол.

По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они предлагали военнообязанным мужчинам "помощь" в подделке документов о состоянии здоровья.

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Сообщается, что за такую "услугу" мужчины просили по 37 тыс долл с человека, установили правоохранители. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в частности фиктивных медсправок, а также "сопровождение" мужчин во время прохождения ВВК.

Сейчас СБУ известно о более 20 человек, которые таким образом пытались избежать мобилизации.

Искать "клиентов" военкомам помогал их знакомый - гражданин страны Южного Кавказа. Его задержали в ресторане Киева, когда тот получал 50 тыс долл от новых "клиентов".

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Во время обысков у иностранца обнаружено большое количество оружия, в частности пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается. Всего было изъято почти 500 тыс долл, еще более 600 тыс долл у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Всем вручили подозрения в препятствовании деятельности ВСУ и другим военным формированиям, а также в получении неправомерной выгоды. Если вину задержанных докажут в суде, они могут сесть до восьми лет.

Экономическая правда.