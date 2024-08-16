Кабмин предлагает новые виды санкций
Пятница, 16 августа 2024, 14:53
Кабинет министров 16 августа одобрил законопроект, предлагающий ввести в Украине новые виды секторальных санкций.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о таких санкциях: распространение программного обеспечения и запрет на доступ к ресурсам в Интернете.
Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.
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По информации нардепа, под запрет могут попасть программные продукты, если они:
- Созданные физическими или юридическими лицами из иностранных государств, к которым применены санкции;
- Программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода подпадающих под санкции программных продуктов;
- Программные продукты, разработанные лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения.
- Запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, принадлежащих или контролируемых лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.
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