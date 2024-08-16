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Кабмин предлагает новые виды санкций

Пятница, 16 августа 2024, 14:53

Кабинет министров 16 августа одобрил законопроект, предлагающий ввести в Украине новые виды секторальных санкций.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о таких санкциях: распространение программного обеспечения и запрет на доступ к ресурсам в Интернете.

Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

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По информации нардепа, под запрет могут попасть программные продукты, если они:

  • Созданные физическими или юридическими лицами из иностранных государств, к которым применены санкции;
  • Программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода подпадающих под санкции программных продуктов;
  • Программные продукты, разработанные лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения.
  • Запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, принадлежащих или контролируемых лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.

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Экономическая правда
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