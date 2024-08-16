В течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Для сравнения с общим рынком труда - работы стало больше на 22%.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

В феврале 2022 года таких предложений работы было 3 229, то в июне 2024 - уже 12 334. То есть их количество выросло почти в 4 раза.

В то же время в течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, что не синхронизируется с общим рынком труда, где работы стало больше на 22%.

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В сообщении добавляют, что пока вакансий для ветеранов достаточно мало - всего 11% от всех предложений работы.

Сообщается, что на вакансии для ветеранов влияли все те же факторы, что и на общий рынок труда: видим резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседание в декабре, который является "низким" сезоном и тому подобное.

Выяснилось, что в абсолютных числах наибольшее количество работы ветеранам предлагают работодатели на Киевщине и те, которые ищут удаленных работников (преимущественно в сферу IT, маркетинга, продаж).

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В сообщении отмечают, что только 13% ветеранов не имели препятствий при трудоустройстве. А более 60% компаний не имеют опыта трудоустройства ветеранов.

Экономическая правда.