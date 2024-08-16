Государство будет предоставлять новые спецсубсидии аграриям в прифронтовых регионах
Пятница, 16 августа 2024, 13:46 -
Кабинет министров запустил механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Сегодня принимаем постановление о фактическом запуске еще одной программы поддержки аграриев – механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах", – рассказал Шмигаль.
Он проинформировал, что государство будет платить 1000 гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий и по 2000 гривен на гектар, если это территории боевых действий.
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Экономическая правда
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