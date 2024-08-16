В Швейцарии заморозили 1,5 миллиарда долларов российского сенатора

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Государственный секретариат по экономическим вопросам заблокировал 1,3 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долл), которые могут принадлежать сенатору Керимову.

Об этом сообщает Le Temps.

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование об отмывании денег и нарушении санкций в отношении четырех лиц, связанных с российским миллиардером, членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым. В связи с этим было заблокировано 1,3 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долл), которые могут принадлежать сенатору.

Расследование началось в ноябре прошлого года после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам. Оперативники провели восемь обысков в домах, при этом никого не арестовали.

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В сообщении отмечают, что 1,3 млрд франков - значительная сумма для этой категории дел. По данным секретариата, суммарно в Швейцарии в рамках санкций из-за войны в Украине заморожены российские активы на 7,1 млрд франков (8,2 млрд долл).

Сообщается, что в эту сумму входят недвижимость, люксовые автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых были введены ограничения.

Кроме того, что дело связано с Керимовым, прокуратура не раскрывает других подробностей, в том числе и имен фигурантов, однако известно, что его возбудили после того, как США ввели санкции против членов семьи сенатора (жены, двух дочерей и сына), а также 28 их компаний.

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Экономическая правда.