В киевских бизнес-центрах снизилась стоимость аренды 

По итогам первого полугодия 2024 года в офисных центрах столицы продолжается рост вакантности при фактическом снижении арендных ставок.

Об этом сообщил руководитель департамента юридического консалтинга UTG Константин Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию UTG, средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева по итогам января-июня в классе А выросла с 27,4% до 28,1%, в классе В - с 20,2% до 21,8%, в классе С - с 14,5% до 14,8%.

"Наблюдается смена форматов арендаторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра районы. Крупнейшие украинские корпорации перевели сотрудников из арендованных помещений в собственную административную недвижимость. Ряд компаний свернули маловостребованные представительские офисы, мелкие и средние рационализируют расходную часть. Распространение получила практика работы на дому", - перечислил тренды Олейник.

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В то же время по состоянию на середину 2024 года продолжается сокращение арендных ставок. Так, в классе А средняя ставка снизилась с $19,9/кв.м/мес. на конец 2023 года до $17,5/кв.м/мес. на второй квартал 2024-го. В классе В спад был не столь значительным - с $11,8 до $11,5/кв.м/мес. В классе С средняя ставка откатилась с $9,7 до $9,1/кв.м/мес. (без учета НДС, OPEX, КП, BOMA).

"Учитывая рост стоимости энергоносителей, удорожание коммунальных платежей (необходимость генераторов, потери электроэнергии/рабочего времени из-за тревог), а с ними и OPEX (из-за роста вакантности и распределения эксплуатационных платежей на меньшее количество операторов), нагрузка на арендаторов продолжает увеличиваться, а ставки аренды демонстрируют дальнейшее снижение", - сообщил Олийнык.

Напомним:

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Большинство бизнес-центров класса "А" и "Б" готово к работе в условиях энергодефицита.

Экономическая правда