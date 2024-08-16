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Банки обновили курс валют: доллар и евро подешевели: доллар и евро подешевели

Пятница, 16 августа 2024, 11:14 - Алексей Артемчук

Средний курс покупки доллара в банках 16 августа уменьшился на 5 копеек, евро подешевел на 10 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 15 августа - 41,10 - 41,50 грн);
  • Евро - 45,00 - 45,60 грн (курс на 15 августа - 45,15 - 45,70 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,40 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,26 - 45,45 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;
  • Ощадбанк - 41,05 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 40,85 - 41,40 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,321 грн.

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Экономическая правда.

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