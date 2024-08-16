Из-за погоды: Украина на следующей неделе может вернуться к отключениям электроэнергии

Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры - ред), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", - сказала она в эфире телемарафона „Единые новости" в пятницу.

Энергетики в очередной раз призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

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А бизнес Минэнерго призывает активно импортировать электроэнергию.

Как считают в министерстве, эти меры помогут стране избежать применения графиков и ограничений.

Напомним:

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Более 2-х последних недель в Украине не отключали населению электроэнергию.