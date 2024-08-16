Национализированному "Аэрок" вернули арестованные средства с процентами в 47 миллионов

Национальное агентство по управлению активами (АРМА) вернуло национализированному "АЭРОК" арестованные средства.

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Общая сумма возвращенных средств составила 243,9 млн грн, включая 47 млн грн начисленных процентов за время, пока актив был в управлении АРМА.

Средства были арестованы на счетах ООО "АЭРОК", когда компания еще принадлежала владельцам, связанным с Россией. После национализации предприятия и перехода его в собственность государства, решением суда арест был снят.

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"Ожидаем, что эти средства помогут восстановить деятельность предприятия", - рассказала Елена Дума.

Напомним:

Бывший украинский бизнес россиянина Молчанова Аэрок продадут с аукциона на Prozorro.Продажи.

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Аэрок - один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.