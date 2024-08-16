Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк повысил курс гривны 

Пятница, 16 августа 2024, 09:28 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 16 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,1382 грн/$. 

Об этом свидетельствуют данные Minfin.com.ua. 

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.

НБУ на 16 августа установил официальный курс евро на уровне 45,30 грн (на 15 августа был установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подешевела на 24 копейки.

Реклама:

Экономическая правда

НБУ Нацбанк курс валют
Реклама:
Материалы по теме
Нацбанк выяснит, имеют ли владельцы финучреждений российские паспорта  15 августа 2024, 19:33
79 млрд: банки сохраняют прибыльность, но падает рентабельность капиталов 14 августа 2024, 14:02
В НБУ сообщили, как именно будут ограничивать р2р-переводы украинцам 13 августа 2024, 14:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте