Нацбанк повысил курс гривны 

Национальный банк Украины установил на 16 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,1382 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные Minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.

НБУ на 16 августа установил официальный курс евро на уровне 45,30 грн (на 15 августа был установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подешевела на 24 копейки.

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Экономическая правда