ЕС остается крупнейшим импортером украинского меда

За последние 10 лет украинские производители меда существенно усилили свои позиции на мировых рынках - за 2012-2023 годы объемы экспорта выросли более чем в пять раз.

Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"В 2024 году украинский мед, несмотря на сложности полномасштабной войны, продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику на мировом рынке", - говорится в сообщении.

Так, за первые три месяца этого года экспорт меда составил более 23 тыс т, что в денежном эквиваленте равно 44 млн долл.

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Наибольший спрос неизменно наблюдается в странах ЕС, в частности в Германии, Польше и Франции, на которые сейчас приходится почти половина валютной выручки, добавили в УКАБ.

Отмечается, что уже несколько лет подряд Украина держится в пятерке мощных экспортеров меда.

По итогам прошлого года Украина в экспорте меда занимает 4 место среди традиционных мировых лидеров:

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Китай (152,6 тыс. т);

Индия (98,7 тыс. т);

Аргентина (68,9 тыс. т);

Украина (55,4 тыс. т);

Бразилия (28,5 тыс. т).

Сообщается, что основной рынок сбыта украинского меда - ЕС, в стоимостном эквиваленте в 2023 году принес 112 млн долл (92 % от общих объемов).

Наибольшие объемы продаж были осуществлены в: Германию (14,1 тыс. т), Польшу (8,8 тыс. т), Францию (5,9 тыс. т), Испанию (3,3 тыс. т), Италию (3,2 тыс. т), Грецию (2,8 тыс. т) и Румынию (2,6 тыс. т).

Украина занимает уже третий год подряд второе место после Китая среди экспортеров меда в страны ЕС (с результатом 52 тыс. т за 2023 год).

Также украинский мед присутствовал также на других рынках, а именно в: США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре, Иордании, добавили в УКАБ.

"Эти результаты стали возможными благодаря благоприятным торговым условиям. Так, либерализация торговли с Европейским Союзом изменила ситуацию с квотами, которые ранее выбирались за несколько дней.

Поэтому в 2023 году украинские пчеловоды получили гарантированный доступ к европейскому потребителю, который важно сохранять и в дальнейшем", - говорится в сообщении.