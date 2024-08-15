"Укрэнерго" на первом спецаукционе на вспомогательные услуги выкупила все необходимые мощности

НЭК "Укрэнерго" на первом досрочном спецаукционе по приобретению услуг по предоставлению быстрого резерва поддержки частоты на 5 лет, по предварительным результатам, выкупила все необходимые 99 МВт мощности.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

По его информации, аукцион продемонстрировал высокий уровень конкуренции: в нем приняли участие 39 участников (генерирующих единиц), которые сделали 230 предложений.

Предварительными победителями стали 12 компаний, которые предложили самые низкие цены за предоставление услуги по РПЧ: от 589 грн до 1001 грн за мегаватт. Средневзвешенная цена за мегаватт - менее 700 грн.

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"Напоминаем, что прайс-кэп на рынке вспомогательных услуг по предоставлению РПЧ составляет 1339,82 грн за мегаватт", - рассказал Кудрицкий.

Согласно Правилам рынка, окончательные результаты аукциона будут объявлены после завершения срока на обжалование.

"Предложение в каждом часу значительно превышало выставленную на аукцион потребность и составляло до 368 МВт. Для сравнения: за 15 дней августа предложение на суточных аукционах по приобретению услуги предоставления РПЧ, в среднем, покрывается на 22% и не превышает 30 МВт (при потребности 99 МВт)", - отметил председатель правления „Укрэнерго".

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Он также рассказал, что победители аукциона будут иметь фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго" на предоставление услуг по РПЧ на 5 лет, с отсрочкой предоставления услуги на один год с момента проведения аукциона.

То есть, инвесторы будут иметь время до октября 2025 года, чтобы построить электростанцию или установки сохранения энергии и пройти сертификацию оборудования по предоставлению этого вида резерва.

Напомним:

Вспомогательные услуги по предоставлению резерва поддержки частоты - это услуга по готовности генерирующего оборудования постоянно реагировать на изменение частоты в энергосистеме. Это быстрый резерв, который предоставляется автоматически, не позднее чем через 30 секунд.Этот вид резерва необходим для стабильной синхронной работы европейской и украинской энергосистем.

Следующий долгосрочный аукцион состоится 22 августа, на услуги по предоставлению автоматического резерва восстановления частоты (АРВЧ).

Экономическая правда