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ФГИУ впервые хочет приватизировать недвижимость за 1 гривну: Коваль рассказал где и почему

Четверг, 15 августа 2024, 16:59 - Виктор Волокита

Фонд государственного имущества Украины выставил первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну. 

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.

По его данным, они включают административные здания и нежилые помещения различного назначения.

Первый объект - нежилое здание площадью 25,8 кв.м в Одессе. Это бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Здание нуждается в текущем ремонте. 

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Второй - административное здание общей площадью 281,5 кв.м в городе Рени Одесской области. В состав входят одноэтажное здание, гараж, сарай, уборная и ограждение. Здание 1960 года постройки имеет все необходимые коммуникации. 

Третий - двухэтажное административное здание площадью 492 кв.м в городе Балта Одесской области. Комплекс 1968 года постройки включает котельную, уборные, сарай и гараж. 

Четвертый - нежилое помещение (контора) площадью 50,5 кв.м в городе Олевск Житомирской области. Здание имеет кирпичные стены, обшитые сайдингом, и все необходимые коммуникации. 

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"Стартовая цена каждого объекта - 1 гривна. Это установленный законом на период военного положения механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю. 

Эта символическая цена позволяет эффективно начать процесс приватизации в текущих условиях. Для участия в аукционе необходимо также оплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн. Аукционы состоятся в сентябре", - рассказал Коваль.

Фонд госимущества ФГИ приватизация
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Экономическая правда
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