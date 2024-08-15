АРМА продало Maybach Медведчука и его последний квадроцикл

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.

Об этом сообщает глава Национального агентства по управлению активами (АРМА) Елена Дума.

Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004 года) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

Елена Дума отметила, что эти средства пойдут на закупку Нацагентством Военных облигаций.

Реклама:

Напомним:

Ранее АРМА продало багги и квадроцикл Медведчука почти на 1 млн гривен.

Кроме того, АРМА получило независимую оценку по 20 коллекционным наручным часам Виктора Медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы будут реализованы через онлайн-аукцион.

Реклама:

Спортивная база под Киевом, которая ранее принадлежала Медведчуку, тоже получит нового управляющего.

Экономическая правда