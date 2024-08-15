Для производителей вооружения запустили бесплатный полигон

В Украине запустили проект "Железный полигон" - это бесплатная услуга, которую государство предоставляет производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов.

Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины запустили проект "Железный полигон".

Бесплатная услуга "Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценки изделия военным научно-исследовательским институтом.

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Производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенных необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

методология испытаний;

профессиональная экспертиза;

сопровождение во время тестирований/испытаний;

консультации/обратная связь от военных.

"Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению Сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем", – пояснил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Для получения доступа к тестированию нужно заполнить форму по ссылке.

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Один производитель имеет право воспользоваться услугой неоднократно в течение процесса создания изделия.

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Напомним:

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины первого пожарного наземного робота.

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.