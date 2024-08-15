Нацбанк обновил курс гривны: евро подорожало, доллар минимально подешевел

По состоянию на 15 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 2 копейки, евро же выросло на 35 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,32 грн, евро - 45,54 грн (на 14 августа доллар - 41,34 грн, евро - 45,19 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,25 - 41,40 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,30 - 45,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 14 августа - 41,20 - 41,60 грн);

Евро - 45,15 - 45,70 грн (курс на 14 августа - 45,05 - 45,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк - 41,05 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.

Экономическая правда.