Нацбанк обновил курс гривны: евро подорожало, доллар минимально подешевел
Четверг, 15 августа 2024, 11:20 -
По состоянию на 15 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 2 копейки, евро же выросло на 35 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,32 грн, евро - 45,54 грн (на 14 августа доллар - 41,34 грн, евро - 45,19 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,25 - 41,40 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,30 - 45,50 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 14 августа - 41,20 - 41,60 грн);
- Евро - 45,15 - 45,70 грн (курс на 14 августа - 45,05 - 45,60 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;
- Ощадбанк - 41,05 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.
Экономическая правда.
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