Х выплатила 600 тысяч долларов мужчине, уволенному за игнорирование Маска

Бывший сотрудник Twitter получил компенсацию в размере 550 тыс евро (примерно 600 тыс долл) после увольнения из-за того, что не ответил на электронное письмо Илона Маска.

Об этом сообщает Business Insider.

Гари Руни, который работал в европейском офисе Twitter в Дублине, рассказал, что не ответил да на письмо Маска, отправленное в ноябре 2022 года. В письме сотрудников просили согласиться работать в условиях высокой интенсивности или уволиться.

Отмечается, что письмо содержало требование: "Это означает работать долгие часы на высокой интенсивности. Только исключительная производительность будет считаться приемлемой".

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Маск добавил, что те, кто не нажмет "да" до следующего дня, получат трехмесячную компенсацию за увольнение. Через три дня компания прислала Руни сообщение, что признает его "решение об увольнении", хотя сам Руни утверждал, что никогда не изъявлял желания оставить работу.

В сообщении добавляют, что Руни объяснил на слушании, что опасался открыть письмо из-за возможного вредоносного программного обеспечения. Комиссия, которая рассматривала его дело, признала, что 24 часа для ответа на такой ультиматум является недостаточным сроком для принятия решения.

Руни работал в Twitter с сентября 2013 года и был директором по снабжению на момент увольнения. Компенсация была присуждена Комиссией по трудовым отношениям Ирландии.

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Экономическая правда.