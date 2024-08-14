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15 августа отключений света не прогнозируют – "Укрэнерго"

Среда, 14 августа 2024, 19:10 - Анастасия Дячкина

В четверг 15 августа меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Там добавили, что в случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", – призывают в "Укрэнерго".

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Напомним:

14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточивания потребителей не было. Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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