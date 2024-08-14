15 августа отключений света не прогнозируют – "Укрэнерго"
Среда, 14 августа 2024, 19:10 -
В четверг 15 августа меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Там добавили, что в случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", – призывают в "Укрэнерго".
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Напомним:
14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточивания потребителей не было. Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области.
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