15 августа отключений света не прогнозируют – "Укрэнерго"

В четверг 15 августа меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Там добавили, что в случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", – призывают в "Укрэнерго".

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Напомним:

14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточивания потребителей не было. Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области.