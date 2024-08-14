Потребительские настроения украинцев выросли впервые с апреля - исследование 

В июле 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 7,3 пункта и составляет 70,1 п.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Также, в частности, выросли индекс текущего положения, экономических ожиданий: изменений личного материального положения; ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года и в течение ближайших 5 лет.

Кроме того, в июле вырос показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос. А индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца.

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Последний раз рост индекса фиксировали в апреле.

"После многомесячного падения всех ключевых показателей потребительской уверенности, видим тенденцию к восстановлению в июле 2024 года. В июле мы наблюдаем значимое повышение как потребительских настроений населения, так и более позитивную оценку экономических ожиданий.

Индекс текущего положения без значимых изменений, и в целом сопоставим с аналогичным периодом прошлого года." - комментируют аналитики Info Sapiens.

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Исследование потребительских настроений в Украине проводилось ИП "ГФК ЮКРЕЙН" с июня 2000 года, а с 2019 года его осуществляет ООО "ИНФО САПИЕНС".

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.