В Запорожье отказываются предоставлять сметы подземных школ на 610 миллионов

Государственное предприятие "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА уже второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Запорожский центр расследований".

В июне в Запорожской области началось строительство подземных школ. Их суммарная договорная стоимость составляет 610 млн грн. Но в "Прозорро" не обнародованы сметы. При этом немалая доля этих сотен миллионов - деньги иностранных доноров.

Под сметой подразумевается итоговая ведомость ресурсов, где указываются цены материалов, которые закупают для строительства.

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В конце июня "ЗЦР" направил запрос в "Местные дороги" с просьбой предоставить сметы по этим объектам.

В июле там ответили, что загрузка сметы в тендерную документацию не установлена действующим законодательством. Потому что по закону "О публичных закупках", заказчик работ действительно может не требовать у исполнителя смету к тендерной документации. Поэтому запорожские дорожники и не требовали от подрядчиков никаких документов, которые бы подтвердили, что договорная стоимость установлена верно.

При этом "ЗЦР" подчеркнул: в своем ответе "Местные дороги" отметили, что общественные организации не входят в перечень органов, уполномоченных осуществлять контроль в сфере закупок. То есть поставили под сомнение необходимость предоставлять "ЗЦР" документы вообще.

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Центр изложил ссылки на законы и аргументацию относительно того, что подтверждение цены таки должно входить в состав документации, во втором запросе. В июле им снова ответили, что как бы там ни было, а в "Прозорро" сметы нет. Мол, окончательный документ с ценами будет согласован уже на стадии заключения договора.

Третий запрос "ЗЦР" подал иначе. На этот раз они просили предоставить сметные документы, которые согласовывались непосредственно при заключении договоров. Но "Местные дороги" ответили, что из-за длительных отключений света работают с большими сложностями. Времени на подготовку ответа нет, поэтому его откладывают на 30 рабочих дней.

Одновременно с отправкой третьего запроса "ЗЦР" обратился за помощью к народному депутату Ярославу Юрчишину, который возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова. В ответе нардепу госпредприятие тоже рассказало о трудностях в работе из-за отключения света. Но сообщили, что готовы предоставить все необходимые документы для сканирования, если кто-то приедет и сделает это сам.

"Центр" согласился. 1 августа от приемной Юрчишина в "Местные дороги" поступило еще одно письмо о том, что 7 августа к ним приедет Екатерина Зверева для сканирования.

Впрочем, когда сотрудница "ЗЦР" приехала в офис, ей сказали, что накануне, 6 августа, как раз прислали в приемную нардепа сообщение о еще одной пролонгации. Мол, из-за значительного объема документов не успевают подготовить их к снятию копий. Поэтому просят продлить сроки ответа.

Теперь "Местные дороги" взяли время на подготовку документов до начала сентября. К этому моменту заметная часть работ по неизвестным общественности ценам уже будет выполнена.