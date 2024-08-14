Telegram выпустил масштабное обновление: платный контент и многое другое

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В мессенджере Telegram добавили "Звездные реакции" и "Звездные подписки", платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.

Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

В мессенджере Telegram добавили новые функции "Звездные реакции" и "Звездные подписки", которые позволяют пользователям поддерживать создателей контента, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для Telegram-каналов, который позволяет администраторам публиковать публикации как в других своих каналах или личных профилях.

Сообщается, что теперь пользователи могут напрямую поддерживать свои любимые каналы и создателей контента, отправляя им Telegram-звезды с помощью новой реакции "Звезда". Владельцы каналов получают 100% звезд - и могут конвертировать их в вознаграждение в криптовалюте Toncoin или субсидированную рекламу.

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Теперь создатели контента могут создавать специальные ссылки-приглашения, которые позволяют присоединиться к каналу в обмен на ежемесячную оплату в Telegram звездах.

В сообщении добавляют, что отныне владельцы каналов могут монетизировать свои усилия, публикуя платные фото и видео в своих каналах.

Это обновление делает платные публикации доступными для ботов, в частности для ботов-администраторов каналов и ботов, которые управляют бизнес-аккаунтами Telegram.

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Отмечается, что Telegram взимает почти нулевую комиссию, когда разработчики или владельцы каналов используют свои звезды для получения вознаграждений в Toncoin.

"Если создатели контента решат реинвестировать звезды в продвижение своего канала с помощью рекламы в Telegram, мы субсидируем такую рекламу с дополнительной 30% скидкой", – говорится в сообщении.

Экономическая правда.