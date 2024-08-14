В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях

В Украине заработал Единый веб-портал вакантных должностей в государственных учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, законодательство требует использовать его для проведения отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях, в частности, при проведении конкурса на должность руководителя.

В то же время требование не распространяется на учреждения здравоохранения частной формы собственности, учреждения здравоохранения МВД, Минобороны, военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения.

Реклама:

Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях, искать работу, подаваться на обнародованные позиции, размещать объявления о результатах проведенных конкурсов и тому подобное.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления.

Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет. Зарегистрироваться на сайте также могут и кандидаты на должности.

Реклама:

Информацию о вакантной должности в Единый веб-портал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня ее образования или высвобождения.

Единый веб-портал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения.

Экономическая правда