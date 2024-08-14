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79 млрд: банки сохраняют прибыльность, но падает рентабельность капиталов 

Среда, 14 августа 2024, 14:02 - Виктор Волокита

В первом полугодии 2024 года платежеспособные украинские банки получили 79 млрд грн чистой прибыли. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под убытки от активных операций.  

В течение II квартала доходность основных видов активов банков в дальнейшем снижалась. 

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Быстрее всего падала доходность депозитных сертификатов НБУ, в то же время банки уменьшали объемы этих вложений. 

Рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли. Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и нарастили доходы. 

Рентабельность капитала банков за первое полугодие 2024 года составила 48,4%, что ниже аналогичного показателя первой половины 2023 года на уровне 56%.    Зато растут объемы начисленных банками налогов на прибыль, за I полугодие они составили 22 млрд грн. 

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За первое полугодие только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн грн.  

Напомним: 

За 2023 год согласно уточненным данным банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Экономическая правда

НБУ Нацбанк прибыль
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