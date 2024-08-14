Американская криптопирамида собрала с инвесторов более полумиллиарда долларов

В финансовую пирамиду криптокомпании NovaTech, которую обвинили в мошенничестве, вложили более полумиллиарда долларов более чем 200 000 инвесторов по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

SEC выдвинула обвинения против супругов Синтии и Эдди Петион и их компании NovaTech в организации финансовой пирамиды, собравшей более 650 млн долл в криптоактивах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру.

Сообщается, что SEC также выдвинула обвинения промоутерам NovaTech Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хедли за их роль в продвижении схемы. В частности, они продолжили привлекать инвесторов даже после того, как американские и канадские регуляторы приняли меры против NovaTech.

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С 2019 по 2023 год Петионы руководили NovaTech как проектом многоуровневого маркетинга (MLM) по инвестированию в криптовалюты. Они якобы заманивали инвесторов, обещая инвестировать их средства в криптовалюты и валютные рынки.

Отмечается, что Синтия Петион гарантировала, что инвестиции будут в безопасности, обещала прибыль с первого дня и доступ к капиталу. На самом же деле NovaTech использовала большинство денег инвесторов для осуществления выплат имеющимся инвесторам и промоутерам.

В жалобе также утверждается, что Петионы использовали миллионы долларов активов инвесторов в личных целях.

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SEC выдвинула NovaTech обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Иск требует постоянного судебного запрета, лишения неправомерно полученных прибылей и гражданско-правовых санкций.

Не признавая и не отрицая обвинений, один из промоутеров компании Зизи согласился частично урегулировать обвинения SEC и выплатить гражданский штраф в размере 100 тыс долл.

Экономическая правда.